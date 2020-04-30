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Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на COVID-19

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Как оказалось, очное общение с председателем было максимально ограничено уже несколько недель назад.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на COVID-19. Об этом заявил  пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Как оказалось, очное общение с председателем было максимально ограничено уже несколько недель назад.

Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование

заявил он

Напомним, что теперь временно исполняющим обязанности премьера будет Андрей Белоусов.

Ранее мы сообщали о том, что Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность.

Видео: kremlin.ru 

Теги: мишустин, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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