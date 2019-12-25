Конструкцию для замков молодоженов у Тройного моста очистили от масок

В таком виде она простояла несколько дней.

У Тройного моста на набережной канала Грибоедова очистили конструкцию для "замков любви" от медицинских масок. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба "Мостотреста".

По плану предприятие и планировало привести в порядок конструкцию сегодня, 13 октября. Спустя несколько часов после нашей публикации в пресс-службе рассказали о том, что работы по уборке окончены.

Напомним, конструкцию установили для того, чтобы молодожены вешали на него "замки любви". Она служит альтернативой перилам и оградам, на которых после замков слезает краска. Вместо этого на конструкции появились медицинские маски, причем в большом количестве. Предполагается, что некоторые из них уже были использованы. В "Мостотресте" считают, что это не соответствует облику городу и не способствует чистоте, поэтому средства индивидуальной защиты решили убрать.

Фото: Piter.TV