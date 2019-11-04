По словам актера, людей, которые поддерживают спецоперацию, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Заслуженный артист РФ Константин Лавроненко осудил артистов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".

По словам актера, людей, которые поддерживают спецоперацию, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Он также подчеркнул, что в трудные для России времена люди объединялись. Лавроненко подверг критике тех, кто выступает против.

Это – трусость. Это – глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то боится за свои деньги, кто-то еще боится за что-то. Константин Лавроненко, заслуженный артист РФ

Ранее мы сообщали, что Филиппа Киркорова отказались пустить в Молдавию.

Видео: smotrim.ru