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Филиппа Киркорова отказались пустить в Молдавию

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Артист не смог въехать на территорию республики.

Болгарского певца Филиппа Киркорова отказались пустить в Молдавию. Накануне местная пограничная полиция республики не стала пропускать звезду шоу-бизнеса на свою территорию. Об этом читателям рассказали представители молдавского информационного портала Deschide. Журналисты также опубликовали кадры общения артиста с правоохранительными органами. В Пограничной полиции Молдавии подтвердили только запрет на въезд "некоторым иностранцам".

Ими не были соблюдены условия для пересечения государственной границы.

Раиса Новицки, пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии

Чиновница отказалась комментировать конкретную ситуацию с Филиппом Киркоровым.

Агутин толкнул поклонника во время концерта в Миассе.

Фото и видео: Deschide

Теги: молдавия, филипп киркоров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Культура, Музыка, Новости шоу-бизнеса России,

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