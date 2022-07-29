Артист не смог въехать на территорию республики.

Болгарского певца Филиппа Киркорова отказались пустить в Молдавию. Накануне местная пограничная полиция республики не стала пропускать звезду шоу-бизнеса на свою территорию. Об этом читателям рассказали представители молдавского информационного портала Deschide. Журналисты также опубликовали кадры общения артиста с правоохранительными органами. В Пограничной полиции Молдавии подтвердили только запрет на въезд "некоторым иностранцам".

Ими не были соблюдены условия для пересечения государственной границы. Раиса Новицки, пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии

Чиновница отказалась комментировать конкретную ситуацию с Филиппом Киркоровым.

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Фото и видео: Deschide