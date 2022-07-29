Болгарского певца Филиппа Киркорова отказались пустить в Молдавию. Накануне местная пограничная полиция республики не стала пропускать звезду шоу-бизнеса на свою территорию. Об этом читателям рассказали представители молдавского информационного портала Deschide. Журналисты также опубликовали кадры общения артиста с правоохранительными органами. В Пограничной полиции Молдавии подтвердили только запрет на въезд "некоторым иностранцам".
Ими не были соблюдены условия для пересечения государственной границы.
Раиса Новицки, пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии
Чиновница отказалась комментировать конкретную ситуацию с Филиппом Киркоровым.
Агутин толкнул поклонника во время концерта в Миассе.
Фото и видео: Deschide
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