Он снова пытается задеть национальное достоинство Хабиба.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что Конор Макгрегор вернётся в UFC 18 января. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Москве. Об этом сообщается на официальной страничке ММА в Twitter.

Ирландский боец предпочел не называть имя противника, потом что опасается. что его снова "снимут перед боем". Однако, Макгрегор проговорился, что бой пройдет в Лас-Вегасе. Также ирландец снова попытался задеть национальное достоинство Хабиба.

"Типичный дагестанец...Хабиб постоянно от меня бегает, но он не уйдет. Все дагестанцы знают, все чеченцы знают, что он избегает меня. Но я говорю: наш реванш неизбежен. Как только я выйду из этого зала, я буду тренироваться. До моего возвращения осталось 12 недель. Все это время я буду готовиться, никаких отвлекающих моментов, никакого алкоголя. Вы увидите максимально сконцентрированного Конора. И я приду за Хабибом", – заявил Конор.

Макгрегор также отметил, что на подготовку к бою ему понадобится 66 дней. Он уже начал тренировки и пытается прийти в форму.

Напоним, что Конор Макгрегор объявил об уходе из спорта 26 марта 2019 года.

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Видео:@boxing_mma_se/Twitter