Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в промышленных и медицинских целях

Постановление опубликовали на портале правовой информации.

В России разрешили культивирование снотворного мака и конопли в промышленных целях, а также для производства психотропных и наркотических веществ в медицинских и ветеринарных целях. Постановление опубликовали на портале правовой информации.

Для применения в медицине разрешено выращивать сорта мака снотворного "с неограниченным содержанием объёмных долей наркотических средств и психотропных веществ". В промышленных целях позволили выращивать коноплю с содержанием тетрагидроканнабинола в объёме не более 0,1%. Мак снотворный, выращенный в промышленных целях может содержать кодеин, морфин, тебаин и орипавин в объёме не более 0,6%.

Постановление комитета от 2007 года признаётся утратившим силу.

В прошлому году туристы обнаружили в Шотландском музее выставку конопли из Петербурга.