Туристы обнаружили в Шотландском музее выставку конопли из Петербурга 

Первая найденная сделка датирована 1835 годом.

Петербургские туристы случайно обнаружили в Шотландском музее выставку конопли из города на Неве. Об этом сообщил горожанин в соцсетях.

Бесплатный музей находится в маленьком и старом городке Кромарти.

Катались мы на выходных по городам и на прогулке увидели открытый и бесплатный музей. "А почему бы не зайти". Ну и зашли, находка в нем меня удивила. Один из залов состоял из информации как жил этот городок раньше. Так вот один из важнейших поставок приходил из Санкт-Петербурга и это конопля рассказывает петербуржец

Речь идет о волокнах конопли, из которой изготавливали одежду, мешки и сумки. Первая найденная сделка датирована 1835 годом. Молодой человек отметил, что в музее также сохранились российские "5 копеек" от 1790 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге нарисовали стрит-арт с ангелом-хранителем.

Фото:duntik/pikabu