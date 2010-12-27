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Туристы обнаружили в Шотландском музее выставку конопли из Петербурга 
Сегодня, 16:22
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IRINA_CHALKINA

Туристы обнаружили в Шотландском музее выставку конопли из Петербурга 

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Первая найденная сделка датирована 1835 годом.

Петербургские туристы случайно обнаружили в Шотландском музее выставку конопли из города на Неве. Об этом сообщил горожанин в соцсетях. 

Бесплатный музей находится в маленьком и старом городке Кромарти.

Катались мы на выходных по городам и на прогулке увидели открытый и бесплатный музей. "А почему бы не зайти". Ну и зашли, находка в нем меня удивила. Один из залов состоял из информации как жил этот городок раньше. Так вот один из важнейших поставок приходил из Санкт-Петербурга и это конопля 

рассказывает петербуржец 

Речь идет о волокнах конопли, из которой изготавливали одежду, мешки и сумки. Первая найденная сделка датирована 1835 годом. Молодой человек отметил, что в музее также сохранились российские "5 копеек" от 1790 года. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге нарисовали стрит-арт с ангелом-хранителем.

Фото:duntik/pikabu

 

Теги: культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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