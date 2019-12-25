Конники Ленобласти получили 32 медали на Всероссийских соревнованиях

Состязания "Чемпионс Тур Завидово" проходили в Тверской области.

Конники из Ленинградской области завоевали 32 медали в рамках лично-командного первенство РФ по конкуру и Всероссийских соревнований "Чемпионс Тур Завидово". Состязания состоялись в Тверской области. Об этом сообщили в ЦСП 47-ого региона.

Областным спортсменам удалось завоевать 2 победы в первенстве РФ в личном зачете, а также по 4 вторых и третьих места. Что касается командного первенства, в ней сборная из Ленобласти стала первой в категории "Конкур LL, юниоры-юниорки 16-21 год" и "Конкур LL (120-125 см)", а также второй и третьей в "Конкуре HL, юноши-девушки 14-18 лет".

После первенства по маршрутам команда увезла с собой 4 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую медали. Езе 9 наград принёс конникам-лениградцам "Чемпионс Тур Завидово".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти состоялось открытие второго корпуса фармацевтической компании "Северная звезда".

Фото: ЦСП Ленинградской области