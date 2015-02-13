В Ленобласти состоялось открытие второго корпуса фармацевтической компании "Северная звезда"

Второй производственный корпус площадью 7200 м. кв. предназначен для выпуска готовых лекарственных средств.

В Низино Ленинградской области состоялось торжественное открытие второго производственного корпуса фармацевтической компании "Северная звезда". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

4 млрд рублей инвестиций вложено в современнейшее производство жидких лекарственных средств. Компания не останавливается на достигнутом – в планах строительство современного складского комплекса и создание еще 70 рабочих мест. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Второй производственный корпус площадью 7200 м. кв. предназначен для выпуска готовых лекарственных средств – инъекционных растворов, глазных капель и спреев в объеме: 140 млн ампул в год, 13 млн упаковок глазных капель в год, 10 млн упаковок спреев в год.

Фото и видео: пресс-служба правительства Ленобласти