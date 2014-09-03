Конные экипажи могут признать официальным транспортом Петербурга

Ретро кареты планируют запустить по центру и пригородам города.

В Петербурге рассматривают возможность придать конным экипажам статус официального городского транспорта и запустить их регулярное движение под единым брендом "Петербургский экипаж". С инициативой выступили депутаты Законодательного собрания.

В администрации города сообщили, что предложение приурочено к Году Лошади и направлено на развитие туристической инфраструктуры. Проект предполагает легализацию ретро-карет и конок с утвержденными маршрутами, расписанием и едиными стандартами обслуживания.

Согласно концепции, движение конных экипажей планируется организовать по замкнутым маршрутам на наименее загруженных улицах исторического центра, а также в парковых зонах и пригородах Петербурга.

Для реализации инициативы потребуется определить оператора перевозок и разработать регламент работы. В него войдут требования к внешнему виду кучеров, оформлению экипажей, наличию аудиосопровождения для пассажиров и созданию специализированной инфраструктуры.

Также планируется оборудовать так называемые "конные станции" с навесами, поилками и зонами ветеринарного контроля. В Смольном отметили, что отдельное внимание будет уделено условиям содержания и благополучию животных.

Фото: freepik