Конкурс на выбор подрядчика для обследования конструкций церкви Спаса Нерукотворного перенесен

Задача специалистов заключается в фиксации технического состояния объекта культурного наследия, чтобы поддерживать его работу и предотвратить ухудшение его состояния.

Выбор подрядчика для обследования конструкций церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади был отложен. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в Городском управлении инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества, которое отвечает за управление объектом.

Причина переноса сроков закупки связана с изменениями в конкурсной документации, уточнили в учреждении. Ранее сообщалось, что строительные конструкции церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади будут обследованы. Начальная цена заказа на проведение работ составляла 1,2 миллиона рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, итоги конкурса и выбор подрядчика на выполнение работ должны были быть подведены до 21 августа включительно. Срок выполнения работ по контракту составлял 25 дней с момента заключения.

Задача специалистов заключается в фиксации технического состояния объекта культурного наследия, чтобы поддерживать его работу и предотвратить ухудшение его состояния. Подготовленный отчет также позволит специалистам дать рекомендации, включая перечень первоочередных противоаварийных работ, таких как необходимость усиления или замены конструктивных элементов и узлов.

В ходе работы специалисты проведут химико-технологические исследования строительных материалов, освидетельствование строительных конструкций, фотофиксацию текущего состояния объекта, дефектов и повреждений, картограмму выявленных дефектов поврежденных строительных конструкций здания, анализ текущих накопленных деформаций, оценку несущей способности грунтового основания, пояснили в Городском управлении инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества.

Ранее мы сообщили о том, что почти 60 млн рублей выделят на проектирование продолжения Морской набережной.

Фото: citywalls.ru