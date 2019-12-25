Почти 60 млн рублей выделят на проектирование продолжения Морской набережной

Протяженность новой дороги на Морской набережной составит 763 метра, а ее пропускная способность — 2450 автомобилей в час.

Администрация Петербурга объявила тендер на разработку проектной документации для строительства нового участка дороги от Мичманской до Флагманской улицы. Согласно информации на портале госзакупок, начальная стоимость контракта составляет почти 59 миллионов рублей.

Протяженность новой дороги на Морской набережной составит 763 метра, а ее пропускная способность — 2450 автомобилей в час. Ожидается, что общая интенсивность движения в обе стороны достигнет 6185 автомобилей в сутки.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 сентября текущего года. Подрядчик должен завершить проектные работы до 15 декабря 2025 года.

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Фото: Piter.TV