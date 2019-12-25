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Конкурс на проведение захоронений на 43 кладбищах проведут власти Петербурга
Сегодня, 11:36
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nastya960

Конкурс на проведение захоронений на 43 кладбищах проведут власти Петербурга

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Конкурс будет проходить до 28 декабря.

В разгар второй волны пандемии петербургский Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле решил провести конкурс на содержание, эксплуатацию и оказание ритуальных услуг на 43 кладбищах Петербурга. Об этом сообщило АБН.

Конкурс будет проходить до 28 декабря. На данный момент в Петербурге ритуальные услуги оказывают пять крупных частых компаний. Это ООО "Похоронный дом", ООО "Энозис", ООО "Ритуал", ООО "Собор" и ООО "СИЭМ".

Как предполагают аналитики, обслуживать 43 городских кладбища будет какая-то из представленных компаний.

Ранее районная администрация ограничила посещение кладбища в поселке Верхнее-Черкасово (Выборгский район).

Фото: pixabay

Теги: кладбища, конкурс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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