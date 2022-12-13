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Движение по Береговой улице закроют до лета 2025 года
Сегодня, 10:50
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Движение по Береговой улице закроют до лета 2025 года

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На участке будут размещать временное ограждение.

С понедельника, 20 февраля, в Приморском районе Петербурга начнёт действовать долгосрочное ограничение движения по Береговой улице. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Автомобили не смогут проехать по участку от Полевого переулка до Бобыльской улицы в Лахте, включая перекрёстки, до 17 августа 2025 года. В это время там будут идти работы по размещению временного ограждения.

Водителям посоветовали заранее строить свой маршрут с учётом поступившей информации. 

Ранее мы сообщили о том, что съёмки фильма "Банда Зигзаг" ограничат движение в центре Петербурга 17 и 19 февраля.

Фото: Piter.TV

Теги: лахта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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