Эрмитаж объявил старт заявок на конкурс авторских елочных игрушек

Государственный Эрмитаж совместно с технопарком "Айра" Юрия Берестова объявили старт приема заявок на девятый Международный конкурс авторских елочных игрушек "Создай экспонат для Эрмитажа". Заявки принимаются с 15 октября по 1 декабря 2025 года на официальном сайте конкурса.

Конкурс направлен на возрождение традиций ручного изготовления праздничных украшений. Участвовать могут все желающие старше трех лет. Главное условие — изделия должны быть изготовлены вручную и соответствовать тематике конкурса.В

этом году конкурс приурочен к юбилеям великих архитекторов, чье творчество оказало глубокое влияние на облик Петербурга: 325-летию Бартоломео Франческо Растрелли, создателя знаменитого Зимнего дворца, 355-летию Доменико Трезини, основоположника архитектуры города, и 250-летию Карла Ивановича Росси, автора ансамбля Главного штаба. Темой конкурса объявлен слоган "Красота в деталях".



Участникам предлагается воплотить в миниатюрной форме известные произведения архитектуры или использовать элементы декора, вдохновленные формами знаменитых сооружений. Например, можно изготовить шары с узорами пилястр, фигурки ангелов с крылышками в виде арок или персонажей, наряды которых напоминают фасады дворцов. Конкурсантам предлагается проявить фантазию и представить собственное видение архитектурных композиций.

После окончания сбора заявок жюри выберет 150–200 лучших работ, которые украсят праздничные ели в фойе Эрмитажного театра. Победителей определит компетентное жюри во главе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Церемония награждения пройдет в декабре в стенах Эрмитажного театра.

В этом году география конкурса расширяется: присоединиться к нему смогли Русские дома в Брюсселе, Париже и Белграде.



Подробности участия и организационные вопросы можно задать по электронной почте: konkurs@aira.ru. Следите за обновлениями на официальной странице ВКонтакте.



Фото: Государственный Эрмитаж