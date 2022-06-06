Конгрессмен призвал Байдена не посещать Саудовскую Аравию

Адам Шифф рекомендовал администрации США не встречаться с наследным принцем СА.

Американский конгрессмен призвал президента Джо Байдена не посещать Саудовскую Аравию. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CBS сделал председатель специального комитета по разведке от Палаты представителей Адам Шифф. Он является демократом от штата Калифорния. Эксперт объяснил прессе, что своим визитом лидер Белого дома надеется добиться снижения цен на нефть.

По моему мнению, нет. Я бы не поехал…Я понимаю, в какой степени Саудовская Аравия контролирует стоимость нефти. Адам Шифф, конгрессмен США

Напомним, что ранее президент США не исключили скорого визита в Саудовскую Аравию. Окончательное решение не принято в администрации страны. Днем ранее журналисты из местного издания The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщали, что Джо байден принял решение ехать в страну в текущем месяце. Он должен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Шифф считает, что Вашингтону следует сторониться от этого принца и не проводить с ним встреч.

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Фото и видео: YouTube / Face the Nation