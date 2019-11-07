Конфликт водителей на Петергофском шоссе попал на видео

Проявить свою агрессию успел только один из водителей.

Двое водителей решили выяснить отношения на проезжей части в Красносельском районе Петербурга. Инцидент попал на видео, его накануне опубликовал "Мегаполис".

Один из участников конфликта пнул ногой по бамперу чужой машины, после чего скрылся с места. Ему не помешал даже запрещающий сигнал светофора. Причины, по которым мужчина решил ударить, предположительно, неизвестный ему "Хендэ", не сообщаются.

Инцидент произошел на Петергофском шоссе перед поворотом на дорогу к ЛЭМЗ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти угонщики Hyundai Solaris пытались сбежать от ГИБДД по болоту и оврагам.

Видео: "Мегаполис"