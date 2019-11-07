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Конфликт водителей на Петергофском шоссе попал на видео

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Проявить свою агрессию успел только один из водителей.

Двое водителей решили выяснить отношения на проезжей части в Красносельском районе Петербурга. Инцидент попал на видео, его накануне опубликовал "Мегаполис"

Один из участников конфликта пнул ногой по бамперу чужой машины, после чего скрылся с места. Ему не помешал даже запрещающий сигнал светофора. Причины, по которым мужчина решил ударить, предположительно, неизвестный ему "Хендэ", не сообщаются. 

Инцидент произошел на Петергофском шоссе перед поворотом на дорогу к ЛЭМЗ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти угонщики Hyundai Solaris пытались сбежать от ГИБДД по болоту и оврагам. 

Видео: "Мегаполис"

Теги: конфликт на дороге, петергофское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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