В Ленобласти угонщики Hyundai Solaris пытались сбежать от ГИБДД по болоту и оврагам

Мужчин остановили предупредительные выстрелы в воздух.

Утром 25 мая на 673-м км автомобильной дороги "Россия" в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленобласти сотрудники ГИБДД задержали группу мужчин, подозреваемых в угоне Hyundai Solaris. В сети появились фотографии с места происшествия.

Стражи порядка остановили иномарку, которая проехала на красный цвет. Инспектор попросил водителя предъявить документы. Мужчина начал оживленно обсуждать что-то на своем языке с пассажирами, инспектору говорили, что вот-вот достанут документы. В этот момент сотрудник ГИБДД обратил внимание на то, что приборная панель в машине была разобрана, а также отсутствовали накладки на пороги.

Связи не было, поэтому инспектор крикнул своему напарнику и начал махать руками. Когда второй инспектор стал подходить к автомобилю, водитель что-то сказал на иностранном языке и вместе с двумя пассажирами бросился убегать по садовым участкам, оврагам и болоту.

Предупредительные выстрелы в воздух заставили водителя, молодого человека 1993 года рождения остановиться и лечь на землю. Одного из пассажиров, мужчину 1985 года рождения также удалось задержать. Еще один сбежал.

Позже выяснилось, что на машину установлены знаки другого авто, а под пассажирским сидением работал прибор, заглушающий сигнал рации. С Hyundai Solaris сняли обшивку с багажника, в салоне нашли идентификационные номера. Автомобиль оказался в угоне.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.