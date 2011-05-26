На владельца антикафе в Большом Казачьем переулке напали пьяные хулиганы

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства: подозреваемые находятся в розыске.

Вечером в среду, 21 августа, возле антикафе в центре Петербурга произошла драка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Около 22:00 трое пьяных мужчин вступили в конфликт с 21-летним владельцем антикафе в Большом Казачьем переулке. Они распылили в его сторону перцовый баллончик и выстрелили из неизвестного оружия, после чего скрылись.

Пострадавший обратился в травматологический пункт с ушибами мягких тканей левого предплечья и повышенной чувствительностью обоих глаз. Ему была оказана помощь, и его состояние оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства: подозреваемые находятся в розыске.

Ранее мы сообщили о том, что бизнесмена из Петербурга уличили в обороте детского порно.

Фото: Piter.TV