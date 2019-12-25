Конфликт соседей в коммуналке на Боровой улице закончился поножовщиной

На месте инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали троих петербуржцев.

Утром 2 июня в 5 утра в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение от женщины, которая сообщила о ножевом ранении в коммунальной квартире дома №11/13 по Боровой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в четверг, 3 июня. В этот же день в больницу в тяжелом состоянии госпитализировали пострадавшего 45-летнего безработного мужчину.

На месте инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали троих петербуржцев, 46-летний мужчина и женщины 38 и 45 лет, которых доставили в отдел полиции. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Фото: Piter.tv