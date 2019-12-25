Конфликт шестиклассников в Петербурге завершился стрельбой

По словам школьника, во время словесного конфликта в него пять раз из пневматического пистолета выстрелил одноклассник.

Полиция Красносельского района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта двух шестиклассников. После ссоры один из мальчиков оказался в больнице с травмами от стрельбы из пневматического пистолета. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 2 октября в одну из городских поликлиник обратился 11-летний подросток. Врачи диагностировали у него гематомы груди и паха.

По словам школьника, во время словесного конфликта в него пять раз из пневматического пистолета выстрелил одноклассник. После этого мальчик ушел. Проводится проверка.

Ранее на Северном проспекте петербуржец открыл стрельбу по малознакомому мужчине.

Фото: Piter.tv