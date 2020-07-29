Конфликт петербурженки с охранниками ТРЦ "Галерея" из-за отсутствия маски попал на видео

Девушку вынесли из торгового комплекса.

Конфликт девушки с охранниками в ТРЦ "Галерея" в Петербурге попал на видео. Оно было опубликовано вечером 28-го июля в группе "ВКонтакте" "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Напомним, накануне петербурженку попросили на выход из-за отсутствия маски. Она хотела приобрести ее в вендинговом аппарате, однако не успела, так как ее, взял за руки, начали выводить из торгового комплекса. У охранников другая версия событий: девушка неадекватно себя вела и нецензурно выражалась, ей пришлось помочь ей покинуть здание. На кадрах видно, как петербурженка брыкается и кричит:"Помогите!". Кроме того, она нецензурно выражается в отношении сотрудников ТРЦ. За руки и за ноги охранники вынесли посетительницу за пределы парковки в сопровождении полиции.

После этого девушка обратилась к медикам. Она поделилась фотографией заключения врача из травматологического пункта на Кавалергадской. Там говорится о кровоподтеках нижних и верхних конечностей. Также пострадавшая собиралась привлечь к ситуации правоохранителей.

Видео: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK