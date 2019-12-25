Конфликт на улице Крупской закончился госпитализацией

Подозреваемого задержали.

Накануне, 15 августа, в полицию поступил сигнал, что в Невском районе лежит избитый мужчина.

Прибывший наряд установил, что между двух петербуржцев произошел конфликт, в ходе которого один напал на знакомого и нанес удар по голове. Мужчина упал на землю без сознания. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в данном преступлении. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что на Чкаловском проспекте иномарка сбила четырехлетнего мальчика.

Фото: Piter.TV