На Чкаловском проспекте иномарка сбила четырехлетнего мальчика

Ребенок получил тяжелые травмы.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что на Чкаловском проспекте иномарка сбила четырехлетнего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

Инцидент на придомовой территории на Чкаловском проспекте, 16. По данным ведомства, малыш выбежал с детской площадки и в этот момент его сбила машина. Известно, что за рулем сидела 49-летняя петербурженка.

Согласно последним данным, ребенок получил тяжелые травмы. В настоящий момент, мальчик находится в больнице.

Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском шоссе в Зеленогорске столкнулись ВАЗ 2115 и "Мерседес".

Фото:Piter.TV