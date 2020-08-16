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На Приморском шоссе в Зеленогорске столкнулись ВАЗ 2115 и "Мерседес"

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Водителя ВАза госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем в воскресенье, 16 августа, водители заметили серьезное ДТП на Приморском шоссе в Зеленогорске. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. 

По предварительной информации, поворачивая, "Мерседес" не уступил встречному ВАЗу. В результате аварии автомобиль российского производителя был сильно деформирован, его водителя госпитализировали в тяжелом состоянии: специалистом пришлось вырезать двери, чтобы вытащить мужчину. В каком состоянии находится второй участник аварии, неизвестно.  

Ранее мы писали, что в "Меге Дыбенко" обрушилась стена.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, зеленогорск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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