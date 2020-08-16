На Приморском шоссе в Зеленогорске столкнулись ВАЗ 2115 и "Мерседес"

Водителя ВАза госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем в воскресенье, 16 августа, водители заметили серьезное ДТП на Приморском шоссе в Зеленогорске. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, поворачивая, "Мерседес" не уступил встречному ВАЗу. В результате аварии автомобиль российского производителя был сильно деформирован, его водителя госпитализировали в тяжелом состоянии: специалистом пришлось вырезать двери, чтобы вытащить мужчину. В каком состоянии находится второй участник аварии, неизвестно.

Ранее мы писали, что в "Меге Дыбенко" обрушилась стена.

Видео: Piter.TV