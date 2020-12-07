Конфликт из-за громкой музыки в машине на Адмирала Черокова попал на видео

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Из-за громкой музыки в салоне автомобиля неизвестный разбил стекло со стороны водителя и прострелил ему ногу травматическим пистолетом. Конфликт попал на видео.

Заявление в полицию поступило утром 6-го декабря. 42-летний петербуржец сообщил о том, что к его автомобилю "ВАЗ" у дома №18 по улице Адмирала Черокова подошел неизвестный, с котором у него завязался конфликт. Причиной тому стала громкая музыка.

На кадрах видно, как агрессор выбивает стекло ногой. Он находится не один, а в сопровождении еще одного незнакомца, однако тот никаких действий не совершает. После того, как двое выходят из "ВАЗ" и следуют за злоумышленником, он производит выстрел.

Сейчас полицейские разыскивают неизвестного.

Видео: Piter.TV