Конфликт из-за громкой музыки в машине на Адмирала Черокова попал на видео

Из-за громкой музыки в салоне автомобиля неизвестный разбил стекло со стороны водителя и прострелил ему ногу травматическим пистолетом. Конфликт попал на видео.
Заявление в полицию поступило утром 6-го декабря. 42-летний петербуржец сообщил о том, что к его автомобилю "ВАЗ" у дома №18 по улице Адмирала Черокова подошел неизвестный, с котором у него завязался конфликт. Причиной тому стала громкая музыка.
На кадрах видно, как агрессор выбивает стекло ногой. Он находится не один, а в сопровождении еще одного незнакомца, однако тот никаких действий не совершает. После того, как двое выходят из "ВАЗ" и следуют за злоумышленником, он производит выстрел.
Сейчас полицейские разыскивают неизвестного.
Видео: Piter.TV
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