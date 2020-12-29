Конфликт из-за денег привел к поножовщине в Невском районе

Пострадавшего госпитализировали.

Днем 5-го января у дома №11 по проспекту Солидарности заметили человека, который лежал на земле. Как выяснилось, он поссорился со своим знакомым из-за денег и тот ударил его ножом. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшего 1976-го года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. Он проживает на проспекте Стачек.

Полицейским "по горячим следам" удалось задержать петербуржца, который проживает по соседству. Мужчина пояснил, что около 15:00 того же дня к нему в прицеп-бытовку пришел знакомый и попросил денег. После отказа от ударил его по лицу. Хозяин помещения ответил, но уже ножевым ранением и вытолкал мужчину на улицу.

Агрессора доставили в отдел полиции. В отношении него вынесли административное определение о возбуждении административного правонарушения по статье "Побои".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец зарезал жену и погиб при попытке убежать от полиции.

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