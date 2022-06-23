Материалы направлены для рассмотрения по существу в суд.

Конфликт двух петербурженок закончился административным правонарушением. Прокуратура Петроградского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту оскорбления.

Установлено, что 30 октября 2024 года соседка по коммунальной квартире, испытывая личную неприязнь к заявительнице, высказывала в ее адрес слова, унижающие ее честь и достоинство, одно из которых "страшила".

Районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Материалы направлены для рассмотрения по существу в суд.

Ранее в Петербурге со школы №4 взыскали 70 тысяч рублей за оскорбление учеников.

Фото: Piter.tv