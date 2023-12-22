Суд конфисковал в доход государства автомобиль Nissan Murano, зарегистрированный на супругу подсудимого, но являющийся совместно нажитым имуществом.

В Петербурге у семьи конфисковали автомобиль из-за пьяного вождения главы семейства, рассказала прокуратура Приморского района.

Суд установил, что 9 февраля 2024 года петербуржец повторно управлял автомобилем в состоянии опьянения, пока не был остановлен сотрудниками ДПС у дома 30 на улице Гаккелевской. От прохождения медицинского освидетельствования на месте водитель отказался.

Суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства автомобиль Nissan Murano, зарегистрированный на супругу подсудимого, но являющийся совместно нажитым имуществом.

За прошедшие выходные в Петербурге и Ленобласти остановили более 250 нетрезвых водителей.

Фото: Piter.tv