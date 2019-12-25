Конец сентября в Петербурге выдался теплым впервые за 140 лет

Средняя температура в Петербурге составила 14,3 градуса.

В четверг, 1 октября, главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился, что первый месяц осени в Северной столице выдался теплым и сухим.

Специалист отметил, что средняя температура воздуха в сентябре составила 14,3 градуса. Сентябрь текущего года стал четвертым среди самых теплых первых месяцев в Петербурге после 2018 года, 1938 и 1934 годов. Солнце выходило каждый день, кроме 29 числа. Всего количество солнечных часов составило 154,4 часа.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербурге ожидается до +18 градусов тепла.

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