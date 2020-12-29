В Хабаровске контролер выволок пассажира на улицу из-за того, что мужчина передал ему за проезд крупную купюру.

Кондуктор избил россиянина за оплату проезда крупной купюрой и попал на видео. ролик появился в социальных сетях. На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения в общественном транспорте, заметно, что сотрудник напал на пассажира. Очевидцы уточнили, что пострадавший мужчина хотел расплатиться за проезд банкнотой в тысячу рублей или номиналом в пять тысяч рублей. В ответ кондуктор предложил жителю Хабаровска самостоятельно покинуть салон автобуса. В противном случае он пригрозил применить силу.

Мужчина ответил, что не сделал ничего противозаконного. После этого кондуктор выволок пассажира на улицу, повалив на снег. Это привело к драке. Затем контролер вернулся в автобус в одиночестве, а транспорт продолжил движение.

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Видео: ВК/Подслушано Хабаровск