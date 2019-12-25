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В Петербурге преждевременные роды у петербурженки списали на коронавирус, несмотря на побои мужа
Сегодня, 14:05
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lizapoluda

В Петербурге преждевременные роды у петербурженки списали на коронавирус, несмотря на побои мужа

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Уголовное дело по факту избиения так и не было возбуждено из-за легких повреждений.

Петербурженка пережила преждевременные роды после побоев собственного мужа. Медики констатировали, что состояние женщины было вызвано коронавирусной инфекцией. В Северной столицы у женщины прошли преждевременные роды. До этого ее избил собственный муж, однако тяжёлое состояние вызвали не побои, а коронавирусная инфекция. Информация об этом появилась на сайте уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. 

Отмечается, что потерпевшей отказали в возбуждении уголовного дела после нанесенный побоев, а обращение к омбудсмену в защиту женщиныи новорожденного переходила через мать потерпевшей, которая находится в Киргизии. Процесс длился целый месяц.

Информацию о произошедшем получили в отделе МВД. Следствие подтвердило, что муж пострадавшей примени физическую силу, но уголовное дело не стали возбуждать из-за характера повреждений, списав тяжелое состояние на COVID-19.

По факту случившегося проводится прокурорская проверка. 

Ранее мы рассказали о том, что рядом с лодочной станцией в Сестрорецке найден обледеневший труп.

Фото: Pixabay

Теги: болезни, коронавирус, роды, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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