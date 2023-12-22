  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кондратьевском проспекте тушили иномарку "Шевроле Лачетти"
Сегодня, 14:57
114
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Кондратьевском проспекте тушили иномарку "Шевроле Лачетти"

0 0

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 26 марта, в Калининском районе произошел пожар. На Кондратьевском проспекте у дома № 23 загорелась иномарка "Шевроле Лачетти". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:19. В автомобиле происходило горение моторного моторного отсека.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили огонь за 7 минут. В 13:26 пожар ликвидировали. 

Никто не пострадал. Подробности уточняются.                                                                                          

Ранее мы писали, что полицейскими задержан петербуржец, который ударом отправил прохожего в реанимацию.

Фото: Piter.tv

Теги: горела иномарка, кондратьевский проспект, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии