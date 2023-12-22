На Кондратьевском проспекте тушили иномарку "Шевроле Лачетти"

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 26 марта, в Калининском районе произошел пожар. На Кондратьевском проспекте у дома № 23 загорелась иномарка "Шевроле Лачетти". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:19. В автомобиле происходило горение моторного моторного отсека.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили огонь за 7 минут. В 13:26 пожар ликвидировали.

Никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что полицейскими задержан петербуржец, который ударом отправил прохожего в реанимацию.

Фото: Piter.tv