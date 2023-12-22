Полицейскими задержан петербуржец, который ударом отправил прохожего в реанимацию

У подозреваемого уже есть семь судимостей, в том числе, за нанесение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбой и кражи.

В Калининском районе задержан мужчина, отправивший ударом в реанимацию прохожего на проспекте Просвещения. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 22 марта поступила телефонограмма из медучреждения о том, накануне вечером к ним бригадой скорой помощи от дома 68 корпус 2 по проспекту Просвещения с черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии был доставлен неизвестный мужчина. Пострадавший был срочно направлен в реанимацию. По данному факту полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Пострадавшим оказался 36-летний местный житель, проживающий по улице Демьяна Бедного.

Днём 25 марта у дома 87 по Кондратьевскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний житель Выборгского района Петербурга. У подозреваемого уже есть семь судимостей, в том числе, за нанесение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбой и кражи.

Ранее в Волхове задержали двоих подозреваемых в ограблении прохожего.

Фото: Piter.tv