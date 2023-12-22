В Волхове задержали двоих подозреваемых в ограблении прохожего

Они избили мужчину, отобрали у него телефон и скрылись.

Полицейские задержали в Волхове подозреваемых в нападении на прохожего. Они избили мужчину, отобрали у него телефон и скрылись, рассказали в МВД.

В полицию 15 марта обратился 34-летний электромонтажник одного из городских предприятий с заявлением о том, что при въезде на территорию одного из СНТ в Волхове на него напали двое неизвестных, ударили его по голове, отобрали мобильный телефон стоимостью 18 000 рублей и скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

У дома 27 по Авиационной улице в Волхове 19 марта полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Ими оказались двое местных жителей, 21 и 26 лет. Похищенное изъято.

В Петербурге задержаны 15-летние подростки, которые без мотива до смерти избили мужчину в саду Сан-Галли.

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