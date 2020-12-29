Утром у Казанского собора тушили кондитерскую

К кондитерской на набережной канала Грибоедова прибыли не менее трех пожарных машин.

Утром в центре Петербурга загорелась кондитерская, расположенная возле Казанского собора. Об этом в пятницу сообщили "Невские новости"

К кондитерской на набережной канала Грибоедова прибыли не менее трех пожарных машин. Очевидцы сообщили, что около здания чувствовался запах гари, но открытого огня не было видно.

На данный момент нет официальных данных, почему произошло возгорание и есть ли пострадавшие.

Ночью 22 января двое погибли и двое пострадали при пожаре в квартире в Купчино.

Фото: Невские Новости