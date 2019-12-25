Кондитерская фабрика передала в больницу Боткина 1600 плиток шоколада

Один из крупнейших в России производителей кондитерских изделий поддерживает медиков во время всемирной пандемии COVID-19. Так, 18 мая российская кондитерская фабрика "Победа" передала в Санкт-Петербург медицинскому персоналу клинической больницы им. С. П. Боткина 1600 плиток шоколада общим весом 160 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба кондитерской фабрики.
Мы не являемся профильной организацией здравоохранения, но наш шоколад с особым комплексом биодобавок укрепляет иммунную систему организма. <…>Это то немногое, что мы можем сделать для врачей в эти нелегкие дни.
Ольга Муравьева, генеральный директор кондитерской фабрики
Главврач Денис Гусев поблагодарил за такую акцию и отметил, что весь шоколад распределили между врачами, средним и младшим медицинским персоналом.
До конца мая в рамках акции фабрика также оказала поддержку врачам Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.
За прошлую неделю в Петербурге COVID-19 заболело рекордное количество человек. Инфографика Piter.TV.
Фото: пресс-служба кондитерской фабрики
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