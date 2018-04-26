Кончита Вурст попрощалась с женскими платьями

Австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер эго.

Австрийский певец Том Нойвирт порвал с Кончитой Вурст. Артист признался, что хочет сменить имидж и выглядеть более мужественно. Об этом он заявил в интервью The Independent.

Я радовался своей женской стороне последние 10 лет или около того. Мне принесло много веселья "Евровидение" и все, что за ним последовало. Я понял, что этот персонаж, которого я создал, имеет огромный потенциал, чтобы развиваться в совершенно неожиданных направлениях, и я просто ищу вдохновение. Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках. Том Нойвирт

Недавно победительница конкурса "Евровидение-2014" Кончита Вурст, под псевдонимом которой выступает австрийский певец Том Нойвирт, сообщила о своем положительном ВИЧ-статусе. Соответствующее признание Вурст опубликовала у себя на странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram / Conchita Wurst