Кончита Вурст больна ВИЧ

Об этом победительница конкурса "Евровидение-2014" заявила у себя на странице в Instagram.

Победительница конкурса "Евровидение-2014" Кончита Вурст, под псевдонимом которой выступает австрийский певец Том Нойвирт, сообщила о своем положительном ВИЧ-статусе. Соответствующее признание Вурст опубликовала у себя на странице в Instagram. Кончита заявила, что ее вынудили рассказать об инфекции.

Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь. Кончита Вурст

Отметим, что агент певицы-певца Рене Берто подтвердил подлинность записи австрийской газете Der Standart:

Артист этим все сказал.

Напомним, что 10 сентября 2013 года австрийская национальная телекомпания ORF объявила, что Кончита Вурст будет представлять страну на музыкальном конкурсе "Евровидение-2014" в Копенгагене. Эта новость вызвала тогда неоднозначную реакцию. Более 31 тысячи человек проголосовали против такого решения в Face. Но, не смотря на это, Вурст все-таки выступила на Евровидение и набрала 290 победных баллов.

Ранее мы писали, что фото Кончиты Вурст топлес появилось на обложке Rolling Stone.

Фото: Facebook / Conchita Wurst