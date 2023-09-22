Концерт в честь юбилея оркестра "Таврический"

Оркестр сохранил традиции, которые были заложены при князе Потемкине оркестром и хором Капеллы "Таврическая". Под руководством художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова объединение завоевало признание среди жителей и гостей Петербурга.
В настоящее время наследие продолжают творческий коллектив Филармонии для детей и молодежи и Симфонический оркестр Ленобласти. Они делают симфоническую музыку понятнее для широкой аудитории.
Юбилейный вечер стартует с ритмов "Болеро" Мориса Равеля, продолжится мелодиями "Дансона №2" Артуро Маркеса. Также динамика балета "Болт" Дмитрия Шостаковича уступит место лирике произведений Валерия Гаврилина. Финалом мероприятия станет "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова.
Солисты концерта – Сергей Лейферкус (баритон), Ольга Пудова (сопрано), Анастасия Ушакова (виолончель), Варвара Кутузова (фортепиано). Ведущий – Юрий Балтачев. Билеты доступны по ссылке.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все