Концерт в честь юбилея оркестра "Таврический"

Концерт в честь 15-летия оркестра "Таврический" под названием "15 лет на стыке жанров" состоится 5 декабря в Большом зале филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Начало в 19:00. Без возрастных ограничений.

Оркестр сохранил традиции, которые были заложены при князе Потемкине оркестром и хором Капеллы "Таврическая". Под руководством художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова объединение завоевало признание среди жителей и гостей Петербурга.

В настоящее время наследие продолжают творческий коллектив Филармонии для детей и молодежи и Симфонический оркестр Ленобласти. Они делают симфоническую музыку понятнее для широкой аудитории.

Юбилейный вечер стартует с ритмов "Болеро" Мориса Равеля, продолжится мелодиями "Дансона №2" Артуро Маркеса. Также динамика балета "Болт" Дмитрия Шостаковича уступит место лирике произведений Валерия Гаврилина. Финалом мероприятия станет "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова.

Солисты концерта – Сергей Лейферкус (баритон), Ольга Пудова (сопрано), Анастасия Ушакова (виолончель), Варвара Кутузова (фортепиано). Ведущий – Юрий Балтачев. Билеты доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия