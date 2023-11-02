В филармонии имени Шостаковича в Петербурге помыли хрустальные люстры

Люстрам филармонии почти 200 лет.

В Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича помыли хрустальные люстры. Это событие происходит раз в год, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 21 августа.

Для помывки с высоты спустили восемь светильников на 169 лампочек. Вес каждого из них составляет 350 килограммов.

Мы застилаем паркетные полы, чтобы их защитить. Выставляем строительные леса, лестницы. Затем приступаем к мытью люстр. Деликатным способом, специальными растворами, которые не повреждают хрусталь, придают ему особый блеск. Намываем каждый хрусталик, чтобы люстра равномерно сияла. Михаил Черемисов, специалист по клинингу культурных объектов

Люстрам филармонии почти 200 лет.

21 ноября 1941 года директор Большого зала филармонии Борис Хайс, который оставался здесь, в блокадном Ленинграде, обратился к председателю комитета по делам искусств с просьбой демонтировать часть люстр. Привычная форма была изменена – все подвески, образующие нижнюю полусферу, были сняты. С целью безопасности. Павел Дмитриев, заведующий Музыкальной библиотекой филармонии имени Д. Д. Шостаковича

Первоначальный вид люстрам вернули в 1948 году.

Фото: Wikipedia