Концерт "Музыка объединяет народы"

Концерт классической музыки "Музыка объединяет народы" состоится 18 сентября в Большом зале филармонии имени Шостаковича. Начало – в 20:00. Для посетителей старше 6 лет.

Андреевский оркестр представит новую программу "Музыка объединяет народы", которая вдохновлена Петербургским международным форумом объединенных культур. Прозвучат произведения Андреева, Лядова, Глазунова, Брамса, Равеля, Россини, Сибелиуса, Теодоракиса и других. Так, слушатели совершат музыкальное путешествие и перенесутся в разные эпохи и страны. Дирижером станет народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра Дмитрий Хохлов. Фото: pxhere