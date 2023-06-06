Концерт "Музыка объединяет народы"

Андреевский оркестр представит новую программу "Музыка объединяет народы", которая вдохновлена Петербургским международным форумом объединенных культур. Прозвучат произведения Андреева, Лядова, Глазунова, Брамса, Равеля, Россини, Сибелиуса, Теодоракиса и других.
Так, слушатели совершат музыкальное путешествие и перенесутся в разные эпохи и страны. Дирижером станет народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра Дмитрий Хохлов.
Фото: pxhere
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