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В субботу, 31 августа, в пространстве Севкабель Порт состоится бесплатный концерт шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Для петербуржцев и гостей города выступят финалисты 5 сезона нашумевшего проекта. Выступления пройдут в рамках фестиваля "Питер, я люблю тебя". Начало в 20:30.

Также в этот день участники шоу откроют благотворительный проект "Будь с городом". Концерт состоится на Дворцовой площади. Начало в 17:00. Вход свободный.

Среди выступающих Алексей Летучий, Марк Куклин, Александр Перцев, Лера Бабаян, Ульяна Пылаева, Антон Лушичев, Александр Ли, Михаил Килимчук, Родика, Юви, Александра Смирнова и Мария Худорожкова.

Фото: пресс-служба ТНТ