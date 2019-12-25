Концерт певицы Манижи в Петербурге перенесли на октябрь

Концерт певицы Манижи в Петербурге перенесен на осень. Об этом сообщила сама артистка в Instagram.
Выступление было запланировано на 30 июля. Однако из-за пандемии коронавируса в эту дату его не удается провести. Концерт состоится 1 октября, отметила Манижа.
Напомним, в Петербурге из-за роста числа заболевших коронавирусом людей запретили массовые мероприятия численностью более 75 человек.
Ранее мы писали, что в Петербурге еще 1929 человек официально заболели коронавирусом.
Фото: Instagram / manizha
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