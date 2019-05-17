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Концерт оркестра Olympic orchestra
Сегодня, 15:00
90
ElzaRada12

Концерт оркестра Olympic orchestra

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25 апреля в Малом зале филармонии Olympic orchestra и Чингиз Османов исполнят два популярнейших сочинения на тему "Времен года".

В программе: А. Вивальди "Времена года" и А. Пьяццолла – Л. Десятников "Времена года в Буэнос-Айресе". "Времена года" Вивальди – одно из самых известных произведений эпохи барокко. Виртуозный цикл концертов, основанный на постоянном соревновании солиста и оркестра, воссоздает живописные картины природы, наполненные остроумными деталями. 

"Времена года в Буэнос-Айресе" Пьяццоллы пронизаны терпким, страстным звучанием танго. Пульс Буэнос-Айреса, жизнь бедняков с окраин города выходит на первый план этого сочинения. В концерте произведение Пьяццоллы прозвучит в ставшей уже классической транскрипции для струнного оркестра Леонида Десятникова.

Дирижер – Александр Голиков

Художественный руководитель – Алексей Степанов

Солист – Чингиз Османов (скрипка)

Адрес: Невский пр., 30

Начало в 15.00

Фото: предоставлено организаторами

 

Теги: малый зал филармонии
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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