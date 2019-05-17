Концерт оркестра Olympic orchestra

В программе: А. Вивальди "Времена года" и А. Пьяццолла – Л. Десятников "Времена года в Буэнос-Айресе". "Времена года" Вивальди – одно из самых известных произведений эпохи барокко. Виртуозный цикл концертов, основанный на постоянном соревновании солиста и оркестра, воссоздает живописные картины природы, наполненные остроумными деталями.
"Времена года в Буэнос-Айресе" Пьяццоллы пронизаны терпким, страстным звучанием танго. Пульс Буэнос-Айреса, жизнь бедняков с окраин города выходит на первый план этого сочинения. В концерте произведение Пьяццоллы прозвучит в ставшей уже классической транскрипции для струнного оркестра Леонида Десятникова.
Дирижер – Александр Голиков
Художественный руководитель – Алексей Степанов
Солист – Чингиз Османов (скрипка)
Адрес: Невский пр., 30
Начало в 15.00
Фото: предоставлено организаторами
Обсуждение ( 0 )