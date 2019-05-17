Концерт оркестра Olympic orchestra

25 апреля в Малом зале филармонии Olympic orchestra и Чингиз Османов исполнят два популярнейших сочинения на тему "Времен года".

В программе: А. Вивальди "Времена года" и А. Пьяццолла – Л. Десятников "Времена года в Буэнос-Айресе". "Времена года" Вивальди – одно из самых известных произведений эпохи барокко. Виртуозный цикл концертов, основанный на постоянном соревновании солиста и оркестра, воссоздает живописные картины природы, наполненные остроумными деталями.

"Времена года в Буэнос-Айресе" Пьяццоллы пронизаны терпким, страстным звучанием танго. Пульс Буэнос-Айреса, жизнь бедняков с окраин города выходит на первый план этого сочинения. В концерте произведение Пьяццоллы прозвучит в ставшей уже классической транскрипции для струнного оркестра Леонида Десятникова.

Дирижер – Александр Голиков

Художественный руководитель – Алексей Степанов

Солист – Чингиз Османов (скрипка)



Адрес: Невский пр., 30

Начало в 15.00



Фото: предоставлено организаторами



