Концерт «Пушкин-квартета»

"Пушкин-квартет" выступит с программой "Истории любви".

Состав "Пушкин-квартет": Екатерина Нагорная –скрипка, Наталья Решетникова - скрипка, Татьяна Комиссарова- альт, Владимир Вирок-Столетов – виолончель.

В программе: А. Вивальди "Лето", "Весна", из цикла концертов для скрипки и струнного оркестра "Времена года", В. Моцарт "Маленькая ночная серенада", переложение для струнного квартета, I часть, А. Бородин, струнный квартет № 2, П. Чайковский "Andante cantabile си-бемоль мажор из струнного квартета № 1".



Место проведения: Малый зал филармонии (Невский пр., 30)

Начало в 15:00

Цена билетов от 500 рублей