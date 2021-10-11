Творческий вечер Анастасии Мазанкиной пройдет в Малом зале Филармонии 10 марта

В программе произведения русских и зарубежных композиторов разных эпох и жанров.

В следующий четверг, 10 марта, в 19:00 в Малом зале Филармонии на Невском проспекте, 30, состоится творческий вечер Анастасии Мазанкиной. Мероприятие пройдет в рамках седьмого Международного музыкального фестиваля "Классика без границ".

"Четверть века вместе" включит в себя произведения русских и зарубежных композиторов разных эпох и жанров. Анастасия Мазанкина – российская пианистка, концертмейстер оперы, общественный деятель.

Организаторы обещают много прекрасной разнообразной музыки, которая будет сопровождаться историями и рассказами о музыкантах этого вечера и событиями с ними связанными. За роялем в этот вечер будет только Анастасия Мазанкина. В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов.

Билеты по ссылке.

Фото: предоставлено организатором