Концерт "Музыкальное кинопутешествие" Olympic Brass

В День защитников отечества в Малом зале филармонии можно будет вспомнить музыку из любимых фильмов.

Ансамбль Olympic Brass исполнит саундтреки к отечественным и зарубежным фильмам таким, как "Операция "Ы и другие приключения Шурика", "Кин-дза-дза", "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон", "Пираты Карибского моря", "Джеймс Бонд. Агент 007" и многое другое.



Культовые фильмы вдохновили музыкантов Olympic brass на создание новых программ, в которых знакомые композиции получают новое прочтение.

В программе музыка из кино Э. Артемьева, А. Зацепина, Г. Гладкова, Г. Канчели, Г. Манчини, Д. Эльфмана, Г. Миллера.

Адрес: Невский пр., 30

Начало: в 19:00

Цена билетов: от 600 рублей



Фото: организаторы