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Концерт мировых рок-хитов на крыше
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Концерт мировых рок-хитов на крыше

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Произведения можно будет услышать в новом исполнении.

Зрители приглашаются на концерт, который сочетает в себе рок-хиты и классику в исполнении квартета виолончелистов "THE CELLO QUARTET". Приятным бонусом выступает красивейший вид на Ботанический сад и Петроградскую сторону. 

Музыканты исполнят хиты  Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica, Prodigy и другие исполнители, чьи песни стали рок-хитами. 

Концерт на крыше — это отличный способ встретить осень, прекрасный подарок своей половинке, возможность найти близкого по духу человека и просто повод по-настоящему необычно провести вечер.

отметили организаторы. 

Место: Аптекарский проспект, 4

Ограничения: 6+

Теги: концерт на крыше, рок-хиты
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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