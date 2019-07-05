Концерт мировых рок-хитов на крыше

Произведения можно будет услышать в новом исполнении.

Зрители приглашаются на концерт, который сочетает в себе рок-хиты и классику в исполнении квартета виолончелистов "THE CELLO QUARTET". Приятным бонусом выступает красивейший вид на Ботанический сад и Петроградскую сторону.

Музыканты исполнят хиты Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica, Prodigy и другие исполнители, чьи песни стали рок-хитами.

Концерт на крыше — это отличный способ встретить осень, прекрасный подарок своей половинке, возможность найти близкого по духу человека и просто повод по-настоящему необычно провести вечер. отметили организаторы.

Место: Аптекарский проспект, 4

Ограничения: 6+