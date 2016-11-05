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Концерт "Мировые рок-хиты на виолончелях"
Сегодня, 19:00
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ElzaRada12

Концерт "Мировые рок-хиты на виолончелях"

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В канун Женского дня в старинном особняке в центре города прозвучат шедевры мирового рока в новом формате.

7 марта в петербургском особняке пройдет необычный концерт. На нем гостей ждет сочетание рок-хитов и классики при свечах в исполнении квартета виолончелистов "THE CELLO QUARTET" под руководством Ильи Елинсона.

В программе: The White Stripes, Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica, Prodigy и множество других кавер-хитов.

Место: особняк Пальма, пер. Пирогова, 18

Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)

Билеты: от 1300 рублей

Фото: предоставлено организаторами 


 

Теги: рок-хиты
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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