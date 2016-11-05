Концерт "Мировые рок-хиты на виолончелях"

7 марта в петербургском особняке пройдет необычный концерт. На нем гостей ждет сочетание рок-хитов и классики при свечах в исполнении квартета виолончелистов "THE CELLO QUARTET" под руководством Ильи Елинсона.
В программе: The White Stripes, Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica, Prodigy и множество других кавер-хитов.
Место: особняк Пальма, пер. Пирогова, 18
Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)
Билеты: от 1300 рублей
Фото: предоставлено организаторами
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