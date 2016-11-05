Концерт "Мировые рок-хиты на виолончелях"

В канун Женского дня в старинном особняке в центре города прозвучат шедевры мирового рока в новом формате.

7 марта в петербургском особняке пройдет необычный концерт. На нем гостей ждет сочетание рок-хитов и классики при свечах в исполнении квартета виолончелистов "THE CELLO QUARTET" под руководством Ильи Елинсона.



В программе: The White Stripes, Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica, Prodigy и множество других кавер-хитов.



Место: особняк Пальма, пер. Пирогова, 18



Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)

Билеты: от 1300 рублей



Фото: предоставлено организаторами





